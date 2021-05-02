Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir: "Üretimin en temel unsurları çalışanlarımızdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir: "Üretimin en temel unsurları çalışanlarımızdır"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir: 'Üretimin en temel unsurları çalışanlarımızdır'
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, üretimin en temel unsurlarından olan çalışanlarla değer yarattıklarını belirterek, birlikte üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, üretimin en temel unsurlarından olan çalışanlarla değer yarattıklarını belirterek, birlikte üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdebir, ASO 2. OSB'de yer alan ASTOR Transformatör firmasını ziyaret ederek, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Özdebir, ziyarette, Ankaralı sanayiciler olarak insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışla hareket etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Çalışma hayatında elde edilen kazanımların, çalışanlarla işverenlerin karşılıklı özverisi sayesinde olduğuna işaret eden Özdebir, "Üretim olmadan istihdam, kalkınma, refah ve huzur olmaz, istikrar da olmaz. Üretimin en temel unsurları da çalışanlarımızdır. Biz sizlerle birlikte bir değer yaratıyoruz ve sizlerle bu ülke için üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Nurettin Özdebir, çalışanlarla işverenler arasında zaman zaman sıkıntı yaşanabileceğine de dikkati çekerek, tüm sorunların diyalog içinde çözülebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Esra Erol Hülya Avşar Hakan Sabancı
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir: "Üretimin en temel unsurları çalışanlarımızdır" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 11:26:21. #1.14#

title