Ankara Sanayi Odası 56 yaşında

17.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:22

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Odanın 56. yaşını kutladığını belirterek, "Ankaralı sanayicilerin müstakil bir oda taleplerinden doğan ASO, Ankara ve Türkiye'de sanayinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır." ifadelerini kullandı.

Özdebir, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Kasım 1963'te kurulan ASO'nun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ankara için olduğu kadar Türkiye ekonomisi ve sanayisi için de çok önemli bir kurum olan ASO'nun, söylediklerinin ciddiyetle takip edildiğini bildiren Özdebir, "Ankaralı sanayicilerin müstakil bir oda taleplerinden doğan ASO, Ankara ve Türkiye'de sanayinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, Ankaralı sanayicilerin, bugün 4 bine yakın ihracatçısıyla dünyanın hemen hemen her köşesine sanayi ürünleri ihraç eder noktaya geldiğine dikkati çekerek, iş makineleri sektörünün Ankara açısından vazgeçilmez olduğunu aktardı.

ASO'nun kuruluşundaki ruhu koruyacaklarına işaret eden Özdebir, "Başkentin sanayisinden, sanayinin başkentine" hedefine ulaşmak için bütün güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA