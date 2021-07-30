Ankara Keçiörengücü'nün hedefi başkenti Süper Lig'de temsil etmek

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, Süper Lig'de başkent Ankara'nın temsil edilmemesinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, Süper Lig'de başkent Ankara'nın temsil edilmemesinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulunan Püren, "Üzüntüm 3 Ankara takımının da Süper Lig'de olmaması. Umarım sezon bittiğinde başta biz olmak üzere Ankara takımları Süper Lig'e yükselmiş olur." ifadelerini kullandı.

Sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren başkent ekibinin yoğun bir kamp dönemi geçirdiğini anlatan Püren, yeni transferlerin takıma uyum sağlaması için zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Takımımıza kaliteli futbolcuları dahil ettik. Kulüp yapısı itibariyle yarışan ve geliştiren bir profilimiz var. Şu anda 3 etaplı olarak yaptığımız kampta fiziksel ve taktiksel olarak belirli bir aşamanın üzerindeyiz. Yarışmacı kimliğimizden vazgeçmeyeceğiz, rakip ayırt etmeden kendi oyun formatını rakibe kabul ettiren, pozitif futbol oynayan bir takım olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul