Ankara'da kaybolan tıp öğrencisi bulundu mu? Ankara'da kaybolan tıp öğrencisi! Onur Eker bulundu mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da kaybolan tıp öğrencisi bulundu mu? Ankara'da kaybolan tıp öğrencisi! Onur Eker bulundu mu?

Ankara'da kaybolan tıp öğrencisi bulundu mu? Ankara'da kaybolan tıp öğrencisi! Onur Eker bulundu mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlığın peşinden gittiği ormanlık alanda bir daha kendisinden haber alınamadı. Peki, Ankara'da kaybolan tıp öğrencisi bulundu mu? Ankara'da kaybolan tıp öğrencisi!

Polis ve jandarma gece geç saatlere kadar bölgede arama yaptı ancak Onur Eker bulunamadı. Dün de havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Ancak yine Onur'un izine rastlanmadı. Ankara'da kaybolan tıp öğrencisi bulundu mu? Ankara'da kaybolan tıp öğrencisi!

ANKARA'DA KAYBOLAN TIP ÖĞRENCİSİ BULUNDU MU?

Türkiye'nin konuştuğu Onur Eker olayında kahreden haber geldi. İki gün önce bayram nedeniyle Yeşilova Mahallesi'nde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın yanına giden Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan'la birlikte kurbanda kesmek için koyun almaya gitti. Dönüş yolunda koyunu kaçıran ikili, ormanlık alana doğru koyunu takip etti. Ancak Onur Eker, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Onur Alp Eker'i arama çalışmalarında kahreden haber, akşam saatlerinde geldi. Bölgeden aktarılan ilk bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi, 20 yaşındaki Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Eker'in nasıl ve neden öldüğüyle ilgili henüz net bir bilgi yok.

Diğer yandan Onur Eker'in cansız bedeni yaklaşık 50 kilometrelik alanda yapılan aramalar sonucu dere kenarında yüzüstü yere düşmüş halde görüldü. Haberi alan dedesi Zühtü Erdoğan, Onur Eker'in cenazesi başında gözyaşı döktü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Demet Akalın Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Aytaç Kara Burak Elmas Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da kaybolan tıp öğrencisi bulundu mu? Ankara'da kaybolan tıp öğrencisi! Onur Eker bulundu mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 12:03:08. #1.14#

title