Ankara'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
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Ankara'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Ankara Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bala ve Gölbaşı ilçelerinde Afgan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bala ve Gölbaşı ilçelerinde Afgan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bala'da düzensiz göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine yapılan araştırmada, Hanburun Mahallesi'nde yol kenarlarında ve dere yataklarında ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 6 Afgan uyruklu yakalandı.

Olayla ilgili E.C.D. hakkında cezai işlem uygulandı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Oğulbey yol kontrol noktasında da taksideki Afgan uyruklu 2 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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