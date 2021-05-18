Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretimi kadınlara emanet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretimi kadınlara emanet

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretimi kadınlara emanet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim sorumlusundan iş sağlığı ve güvenliği uzmanına, gıda güvenliğinden kalite kontrolüne, temizlikten sevkiyata kadar her alanda kadınlar çalışıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim sorumlusundan iş sağlığı ve güvenliği uzmanına, gıda güvenliğinden kalite kontrolüne, temizlikten sevkiyata kadar her alanda kadınlar çalışıyor.

Kaliteli ve sağlıklı ürünleri günlük olarak Başkentlilerle buluşturan Halk Ekmek Fabrikası, hijyenik ortamda kadın emeği ile hazırlanıp pişirilen yeni ürünleri de satışa sunuyor. Gıda mühendislerinden iş sağlığı uzmanına, temizlikten sevkiyata kadar üretimin her alanında kadın personelin görev aldığı Halk Ekmek Fabrikası'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından kadın istihdamına öncelik veriliyor.

Kadın personelin büyük bir titizlikle çalıştığını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, kadın istihdamının artmasının üretimde kalitenin artmasına da ciddi katkı sağladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Halk Ekmek'te önceliğimiz hijyenik, sağlıklı ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla Ankaralılara sunabilmek. Fabrikamızda üretimden sevkiyata kadar birçok alanda kadın eli değmesinden memnuniyet duyuyoruz. AR-GE birimimiz de uzman gıda mühendislerinden oluşuyor. Kadınların üretime katkıları sadece fabrikamızla sınırlı da değil. Kadın Kooperatifleri ve Ankaralı üretici birlikleriyle başlatılan üretim seferberliğinde de bunun sonuçlarını görüyoruz. Başkent Market ve Başkent Büfe'lerde satılan yöresel ürünlerin yaklaşık yüzde 80'i Kadın Kooperatiflerinden alınıyor. Tarımsal kalkınma kooperatiflerinde üye ve istihdam edilen 830 kadın bulunuyor."

Yıllardır Halk Ekmek bünyesinde severek çalıştığını anlatan Üretim Sorumlusu ve Gıda Mühendisi Şengül Mutlu, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın büyük sorumluluk gerektiren bu görevde bana ve diğer kadın çalışanlara duyduğu güvenden dolayı hem mutlu hem de gururluyum. Ankaralılara daha iyi hizmet verebilmek için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretimi kadınlara emanet
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretimi kadınlara emanet
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretimi kadınlara emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Lale Karabıyık Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Deniz Seki Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Adem Büyük Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretimi kadınlara emanet - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 13:18:27. #1.11#

title