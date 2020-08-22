Ankara Arıcılar Birliği Başkanı Solmaz'dan arı ürünleri tüketilmesi tavsiyesi Açıklaması Ankara Arıcılar Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, bilim insanlarının bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için arı ürünlerinin tüketimini önerdiğini belirterek, "Bal birçok hastalığın tedavisinde destekleyici besin olarak kullanılıyor.

Ankara Arıcılar Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, bilim insanlarının bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için arı ürünlerinin tüketimini önerdiğini belirterek, "Bal birçok hastalığın tedavisinde destekleyici besin olarak kullanılıyor. Tüm vatandaşlar bilinçli arı ürünleri tüketmeli." ifadelerini kullandı.

Solmaz, yazılı açıklamasında, hastalıklardan korunmada balın etkisinin bilimsel olarak kanıtlandığını bildirdi.

Yakın zamanda Oxford Üniversitesinin balın antibiyotiklerden daha etkili olduğunu açıkladığını anımsatan Solmaz, "Üniversite tarafından yapılan araştırmada, bir kaşık balın soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı piyasada bulunan tüm antibiyotiklerden ortalama olarak yüzde 36 daha fazla etkili olduğu kanıtlandı. Balın iyileşme süresini iki güne düşürdüğü de ortaya konuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Solmaz, balın hiçbir yan etkisi olmadığına dikkati çekerek, soğuk algınlığı, öksürük, boğaz ağrısı, grip gibi hastalıklarda bal kullanımının antibiyotik tüketimini de azaltabileceğini vurguladı.

Katkısız bal, arı sütü, polen ve propolisin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüslere karşı direnci artırdığını belirten Solmaz, şunları kaydetti:

"Bal birçok hastalığın tedavisinde destekleyici besin olarak kullanılıyor. Tüm vatandaşlar bilinçli arı ürünleri tüketmeli. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bal tüketimi arttı. Anadolu balları kalitesiyle tercihte ilk sıraya yükseldi."

Kaynak: AA