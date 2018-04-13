Anka Hastanesi Spor ve Sporcuya Desteğe Devam Ediyor

Özel Gaziantep Anka Hastanesi, Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılacak olan 16 yaşındaki Merve Buru'ya sponsor oldu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi spor ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Gaziantep Polis Gücü Spor ,Şehitkamil Belediyespor, tekvando sporu ile uğraşan Merve Kaya'nın ardından 16 yaşındaki tekvandocu Merve Buru'nun da sponsorluğunu üstlenen Özel Gaziantep Anka Hastanesi, bu konudaki duyarlılığı ile takdir topluyor. Tekvando sporu ile uğraşan 16 yaşındaki Merve Buru,Tekvando il seçmelerinde 1.lik, daha sonra Gençler ve Büyükler Doğu Grubu Tekvando eleme müsabakalarında 3.lük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Buru, aldığı bu başarılı sonuç ile Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 17-19 Nisan tarihleri arasında Malatya'da düzenlenecek olan şampiyonaya hazırlanan Buru'nun girdiği bu yolda emin adımlarla ilerleyebilmesi için Özel Gaziantep Anka Hastanesi devreye girdi. Genç sporcunun bundan böyle tüm masrafları,Özel Gaziantep Anka Hastanesi tarafından karşılanacak. Türkiye Tekvando Şampiyonası'na 46 kg bayanlar kategorisinde katılacak olan Merve Buru, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ni ziyaret ederek, kendisine verdikleri destek için teşekkür etti. Buru," Birçok başarılı sporcunun sponsor bulamadığı için sıkıntı yaşadığı bilinen bir gerçek. Ben bu konuda şanslıyım. Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin desteği ile başarımın yarım kalmayacağına inanıyorum. Bana güvendikleri için Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimine teşekkür ediyor, onları utandırmamak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" dedi

Hastane Koordinatörü Ömer Özdemir ise, "Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak başarılı sporcuların desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bilinçle elimizden geldiğince genç arkadaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Umarız Merve,şampiyonada da büyük başarı elde eder ve hayallerini gerçekleştirir, biz de bu başarının gururunu yaşarız" şeklinde konuştu. Geleceğinin çok parlak olacağına inandıkları genç sporcuya hastane olarak her türlü desteği vermekten mutluluk duyduklarını belirten Hasta Hizmetleri Yöneticisi Yeşim Yılmaz ise, "Merve Burcu'yu dünya çapında bir sporcu olarak göreceğimize inanıyoruz. Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak bu başarının bir parçası olmak en büyük arzumuz"diye konuştu - GAZİANTEP