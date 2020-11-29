Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti

TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile karşılaşan Adana Demirspor'un tecrübeli oyuncusu Anıl Karaer, uzatmalarda top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket nedeniyle hem kırmızı kart gördü hem de sert tepkiyle karşılaştı.