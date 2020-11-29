Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti
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Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti

29.11.2020 16:14 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:20
Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti

TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile karşılaşan Adana Demirspor'un tecrübeli oyuncusu Anıl Karaer, uzatmalarda top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket nedeniyle hem kırmızı kart gördü hem de sert tepkiyle karşılaştı.

Ankara Keçiörengücü ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadelede futbolseverlerin tepkisini çeken bir olay yaşandı.

Adana Demirspor forması giyen Anıl Karaer, karşılaşmanın uzatma dakikalarında taç atışı kullanacağı esnada topu kendisine hızlı bir şekilde vermeyen top toplayıcı çocuğun üstüne doğru sert bir vuruş yaptı. Bu vuruşun ardından top toplayıcı çocuğa bir de küfür eden Karaer'e ev sahibi ekibin yedek kulübesi sert tepki gösterdi.

DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu davranışıyla hakemden direkt kırmızı kart gören Anıl Karaer oyun dışında kalırken, sosyal medyada tecrübeli futbolcuya sert eleştiriler yapıldı.

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Karşılaşma, ev sahibi Ankara Keçiörengücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 16:20:09. #1.15#
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