Anfaş Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Antalya'yı fuarlar ve kongreler kenti yapma hedefleriyle 1994 yılında, 71 paydaşın bir araya gelerek kuruduğu Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.(ANFAŞ) olağan genel kurulunu, Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Ali Bıdı başkanlığında, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Afşar, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek ve Kıvrak Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kıvrak'tan oluşan ve geçtiğimiz yıl seçilen yönetim 1 yılını tamamladı.

" Büyümeye devam edecek "

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, geride kalan yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. ANFAŞ olarak; ülke ve kent ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Ali Bıdı, "ANFAŞ Yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden beri, başta Antalya'mız olmak üzere tüm ülkemize daha fazla katkı koyabilmek, uluslararası arenada en büyük fuar şirketleri arasında yer alabilmek için çalışmaya başladık. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz 9 fuarı, bu yıl 16 fuara çıkardık. Antalya'nın markası haline gelen fuarlarımız HotelEquipment – Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile FoodProduct – Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nı bu yıl yüzde 40 büyüme ile gerçekleştirdik Paydaşlarımızın destekleriyle mevcut fuarlarımızı zirveye taşımaya, ulusal ve uluslararası yeni projeleri hayata geçirerek Türkiye'yi ve Antalya'yı kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ANFAŞ'ın son bir yılda yakaladığı değişim rüzgarıyla önemli projeleri gerçekleştirdiğini söyleyen Bıdı,"Geride kalan 1 yılda yapmış olduğumuz çalışmalar hepimiz için bir başlangıçtı. Köklü değişikliklere imza atarak alt yapı çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Görevimiz şimdi başlıyor. Yeni ekibimiz ve yeni fuar merkezimizle, ANFAŞ'ın uzun vadede uluslararası arenada ilk 10 fuar merkezi arasındaki yerini alması için çalışmalarımıza tüm hızıyla sürdüreceğiz" dedi.

"ANFAŞ hakettiği yerde olacak"

Genel Kurul'da, 1996 yılından bu yana fuar ve etkinlik sektöründe önemli görev ve sorumluluklar üstlenen ve ANFAŞ Genel Müdürlüğü'ne atanan Ferhan Tinli, ANFAŞ'ın ortaklarına tanıtıldı.

ANFAŞ'ın yol haritası hakkında bilgiler veren ANFAŞ Genel Müdürü Ferhan Tinli ise, "ANFAŞ, 24 yıldır fuarcılık sektöründe önemli çalışmalara imza atıyor. Bugün Türkiye'nin alanında en kapsamlı 2 fuarı HotelEquipment ve FoodProduct aracılığıyla yurt içi ve yurt dışından binlerce profesyoneli Antalya'da bir araya getiriyoruz. Tek salon olarak kullanıldığında Türkiye'nin en büyük sergileme alanına sahip fuar merkezimiz ve 15 toplantı salonuna sahip fuar ve kongre merkezine sahibiz. Önümüzdeki dönemde çok güzel projelerimiz var. Mevcut fuarlarımızı geliştirerek ve uluslararası yeni projeleri hayata geçirerek ANFAŞ'ı hak ettiği seviyeye hep birlikte çıkaracağız" şeklinde konuştu. - ANTALYA