Anasonun başkentini kuraklık vurdu
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Anasonun başkentini kuraklık vurdu

Anasonun başkentini kuraklık vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'nin ürettiği anasonuyla ünlü Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesi'ni de kuraklık vurdu.

Denizli'nin ürettiği anasonuyla ünlü Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesi'ni de kuraklık vurdu. Geçen yıl dönümden yaklaşık 60 kilogram hasat edilen anason bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle dekardan 20-25 kilogram hasat edilebildi. Geçen yıl kilogramı 15 TL'den satın alınan anason, bu yıl kuraklık ve artan girdi maliyetlerine rağmen tüccar tarafından yine kilogramına 15 TL değer biçilince mahalle sakinleri ürünü satmama kararı aldı.

Denizli'de ürettiği anasonuyla ünlü Çal İlçesine bağlı Belevi Mahallesi'ni de kuraklık vurdu. Mahalle sakinleri tarafından yaklaşık 6 bin dönümlük alanda her yıl ekimi yapılan anasondan geçen yıl dönümde 60 kilogram hasat edilirken bu yıl dönümden 20-25 kilogram hasat edilebildi.

Geçen yıl mahalledeki çiftçiler tarafından 6 bin dekar alanda 360 ton anason hasadının yapıldığını, bu yıl aynı dekardan 180 tona yakın ürün hasadı yaptıklarını anlatan Belevi Muhtarı ve anason üreticisi Mustafa Yanık, mahallenin toprak yapısının ve havasının anason üretimine en elverişli bölge olduğunu söyledi. Mahalledeki tarlaların sulanmadığını yağmur yağışıyla ürün yetiştirip Türkiye'nin her yerine gönderdiklerine dikkat çeken Muhtar Yanık, anasonların genellikle ilaç yapımında kullanıldığını vurguladı. Muhtar Yanık, "Belevi Mahallesi anasonuyla ünlü bir mahallemiz. Yaklaşık 6 bin dekar anason ekmekteyiz. Geçen senede aynı 6 bin dekar ektik. Geçen yılı yüzde 60 verimle kapatmıştık. Bu sene yüzde 20 verimle kapattık. Çiftçinin durumu çok zor. Verimimiz az. Fiyatlar geçen sene 15 TL idi bu senede 15 TL'den tüccar almak istiyor, maalesef vermiyoruz. Verim az olduğu için kurtarmıyor. Yüzde 70 zaten enflasyon yükseldi. Bu şekilde çiftçinin durumu çok zor. Ne yapacağız bilmiyoruz artık. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz artık çiftçinin durumu çok zor" dedi. - DENİZLİ

Anasonun başkentini kuraklık vurdu
Anasonun başkentini kuraklık vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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