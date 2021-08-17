Anasona alternatif, turşuluk salatalık
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Anasona alternatif, turşuluk salatalık

Anasona alternatif, turşuluk salatalık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'de anasonun başkenti olarak bilinen Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesinde alternatif ürün olarak bu yıl ilk kez dikimi yapılan turşuluk salatalık, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Denizli'de anasonun başkenti olarak bilinen Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesinde alternatif ürün olarak bu yıl ilk kez dikimi yapılan turşuluk salatalık, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Denizli'de anasonun başkenti olarak bilinen Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesinde alternatif ürün olarak bu yıl ilk kez 12 dönümlük alanda turşuluk salatalık ekimi yapıldı. Tüccarla anlaşmalı yapılan turşuluk salatalık iki günde bir toplanıyor. Yaklaşık 600 kilogram toplanan ürün toptan 3 TL'den satılıyor.

Denizli'de yaşanan kuraklık ve aşırı sıcak hava nedeniyle anasonun başkenti olarak bilinen Çal İlçesine bağlı Belevi Mahallesinde üründe yüzde 50 ye yakın kayıp yaşandı. Artan girdi maliyetleriyle birlikte tüccar tarafından anasona geçen yılki fiyat verilince çiftçi alternatif ürün arayışına girdi. Belevi Mahallesinde bu yıl ilk kez çiftçi Nihat Urhan tarafından 12 dönümlük araziye anlaşmalı olarak haziran ayında turşuluk salatalık ekimi yapıldı. 45 gün sonra hasadına başlanılan turşuluk salatalık iki günde bir toplanıyor. Her toplamada yaklaşık 600 kilogram hasat edilen ürün kilogramı 3 TL'den toptan alıcı buluyor.

Turşuluk salatalık hasadının iki ay daha devam edeceğini, havaların sıcak gitmesiyle birlikte hasat süresinin de uzayacağını anlatan çiftçi Urhan, "Çal Belevi Mahallesinde çiftçilik yapıyorum. Belevi'nde bu yıl ilk kez turşuluk salatalık ektik 12 dekar. Belevi deyince akla anason geliyor. Kuraklıktan bu yıl az olmuştu, bizde alternatif olarak kendimiz, bunu düşündük. Damlama sistemi kurduk 12 dekar. Günlük 500 - 600 kilogram ürün topluyoruz. Ortalama 3 TL'den anlaştığımız yere veriyoruz. Alternatif ürün güzel. İlk defa bu bölgede biz ürettik. İnşallah herkese de teşvik olur. Güzel bir şekilde ürünümüzü kaldıracağız. Ortalama 1,5 ay sürüyor. Havalar sıcak gittiği sürece döküm devam ediyor" dedi.

Anlaşmalı üretimle Belevi Mahallesinde üretilen turşuluk salatalıklar tüccar tarafından boylama işlemine tabi tutulduktan sonra Denizli ve çevre illerdeki hallere gönderiliyor. - DENİZLİ

Anasona alternatif, turşuluk salatalık
Anasona alternatif, turşuluk salatalık
Anasona alternatif, turşuluk salatalık
Anasona alternatif, turşuluk salatalık
Anasona alternatif, turşuluk salatalık
Anasona alternatif, turşuluk salatalık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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