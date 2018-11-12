Anaokulunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kısa sürede çocukları tahliye etmeyi başlayan okulun müdür yardımcısı göz yaşlarına boğuldu

SİVAS - Kısa sürede çocukları tahliye etmeyi başlayan okulun bayan yardımcısı göz yaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olan Sivas'ın Pulur mahallesinde bulunan Melek Reşit Hanım Anaokulu'nda gerçekleşti. Okulun kazan dairesindeki kağıtların tutuşması ile başlayan yangında okulu kısa sürede dumanlar kapladı. Okulun minik öğrencileri kısa sürede tahliye edilerek yanda bulunan başka bir okulun bahçesine alındı. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla panik yaşayan okulun müdür yardımcısı Ayşegül Tek göz yaşlarına boğuldu. Tek, ciddi bir sıkıntı bulunmadığını yangının kazan dairesindeki atık kağıtların tutuşması ile çıktığını belirtti. Okulda yangın çıktığını duyan veliler çocuklarının sağlık durumlarından endişe ederek okula akın etti. Çocuklarının güvende olduğunu görünce ise rahatladılar. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.