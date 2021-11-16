ATO'da Ulus Tarihi Kent Meydanı Yenileme Projesi için istişare toplantısı yapıldı

ULUS, BARTIN (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ulus Tarihi Kent Meydanı Yenileme Projesi'nin başkent ekonomisi için fayda sağlayacak ve turizmi geliştirecek bir çalışma olduğunu belirterek, "Projeyle birlikte Anafartalar Caddesi'ne yeni kan gelecek." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO toplantı salonunda "Ankara'nın Tarihi Kent Merkezi Ulus Anafartalar Caddesi Ortak Akılla Canlanıyor" konulu istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, proje bölgesinde faaliyet gösteren ATO üyelerine, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kentin tarihi mirasını korumak ve turizmi canlandırmak amacıyla Ulus Kent Meydanı ve civarındaki caddelerde yapacağı yenileme çalışmaları anlatıldı.

Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, Ulus Tarihi Kent Meydanı Yenileme Projesi'nin Ankara ekonomisi için fayda sağlayacak ve turizmi geliştirecek bir çalışma olduğunu bildirdi.

Bu projenin başkent için bir şans olduğunu vurgulayan Baran, yenileme çalışmaları yapılacak Anafartalar Caddesi'nde çok sayıda tacirin faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Baran, Ulus ve çevresinin şehre turist çekebilecek önemli bir bölge olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Turizm artık sadece deniz, güneş, kumla olmuyor. Turistler kültür ve tarih gezilerine önem veriyorlar. Ulus civarı da tarihi özellikleri ve güzellikleriyle çok sayıda turist çekebilecek potansiyele sahip. Bu projeyle birlikte Anafartalar Caddesi'ne yeni kan gelecek. Turizm hareketlendikçe, önce bölgedeki işletmelerimiz sonra da şehir ekonomisi kazanacak."

ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da yenileme çalışmaları için sivil toplum örgütleri ve cadde işletmeleriyle bir araya gelinerek, sürecin birlikte yürütüldüğünü ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de toplantıda projedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.