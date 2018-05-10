Anadolu Üniversitesi'nde "Bir Başarı Öyküsü Remourban" Konferansı Gerçekleşti

Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü'nde uygulaması gerçekleştirilen Akıllı Kentler-Bir Başarı Öyküsü Remourban konferansı Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi Aşağısöğütönü Mahallesi'ndeki Yaşam Köyü'nde uygulaması gerçekleştirilen Akıllı Kentsel Dönüşüm Modeli çerçevesinde "Akıllı Kentler - Bir Başarı Öyküsü Remourban" konulu konferans, Anadolu Üniversitesi tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi. Projenin Türkiye'deki dört paydaşından biri olan Demir Enerji Danışmanlık Şirketi'nden Makine Yüksek Mühendisi Caner Demir'in konuşmacı olarak katıldığı konferansa ilgi yoğun oldu.

Açılışta konuşan proje paydaşlarından Anadolu Üniversitesi Proje Yöneticisi ve Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğulları, projenin, kentlerin yeniden düzenlenmesi ve modernizasyonu ile ilgili olduğunu söyledi. Yörükoğulları, "Kentleşmenin getirdiği birtakım sorunlar var ve bunların düzeltilmesi için 1990'lardan itibaren akıllı kent gibi yeni kavramlar ortaya çıktı. Avrupa Birliğinin en büyük projelerinden biri olan bu projede biz de üniversite olarak yer alıyoruz. Amaçlarımızdan biri de bu projelerde öğrencileri çalıştırarak, Avrupa Birliği Projeleri hakkında tecrübe kazanmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Proje ile ilgili bilgilendirme yapan Caner Demir ise, "Projemiz, pek çok uygulamanın bir arada yer aldığı bir demo halinde. Yeni ve örnek teşkil edecek uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Temel amacımız ise kentin bir parçasını alıp burada hem enerji dönüşümünü gerçekleştirmek hem de yenilenebilir enerjiye geçişini sağlamak. Sonrasındaki amaç ise bütün bu enerji altyapısının bilişim teknolojileriyle uyum sağlaması ve iyi bir uygulama örneği oluşturmak. Hedefimiz, uzun vadede bu örneği çoğaltmak" şeklinde konuştu.

Ayrıca Tepebaşı Belediyesi Avrupa Birliği Proje Koordinatörü Murat Aksu da, Remourban Projesi amacının, Tepebaşı Belediyesinin genel hedefleri ile uyumlu olduğunu belirterek, "Tepebaşı Belediyesi'nin ana hedefi sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentin oluşmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda konulan hedefler ve geliştirilen stratejiler arasında en önemlileri enerji bağımsızlığının sağlanması, ekolojik dengenin korunması ve çevre konusunda bilinç düzeyinin arttırılması için projeler üretmektir. Ürettiği ve destek olduğu projeler ile Tepebaşı Belediyesi, karbondioksit salınımlarını azaltmaya yönelik bir dinamizm oluşturmakta ve kent sakinlerini, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya teşvik etmektedir. Sadece bir kentsel dönüşümden ibaret olmayan, Eskişehir'e katma değer sağlayan ve farklı bir anlam yükleyen bir dönüşümün başlangıcındayız. Çevre dostu projelerde oyun değiştirici yeni nesil teknolojiler kullanarak Eskişehir'in marka ve rekabet gücünü artırıyoruz. Akıllı ve Sürdürülebilir Kent projelerinde ülkemizin uluslararası rekabette güçlenmesinde, Tepebaşı Belediyesi'ne önemli görevler düştüğünün bilinci içindeyiz" dedi.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi, Remourban Projesi kapsamında aldığı elektrikli otobüs, hibrit araç ve elektrikli bisikletlerden birer tanesini tanıtım amacıyla getirerek yetkililer ve ilgilenen katılımcılara çeşitli bilgiler verdi. - ESKİŞEHİR