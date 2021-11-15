'Anadolu Parsı' unvanı için 46'ncı tırmanış Abdal Musa Dağı'na

GÜMÜŞHANE (DHA) - Türkiye'de illerin en yüksek zirvesine tek başına tırmanıp, 'Anadolu Parsı' unvanı almak için yola çıkan Balıkesirli profesyonel dağcı Erdek Cennet, 46'ncı tırmanışını Gümüşhane'de Abdal Musa Dağı'na gerçekleştirdi.

Türkiye'nin birçok noktasında yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren Balıkesirli profesyonel dağcı Erdek Cennet, 'Anadolu Parsı' unvanı almak için başlattığı '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' projesini sürdürüyor. Proje kapsamında 45 tırmanışı tamamlayan Cennet'in yeni durağı Gümüşhane oldu. Dağcı Erdek Cennet, 46'ncı tırmanışını Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı 3 bin 331 metre yüksekliğindeki Abdal Musa Dağı'na gerçekleştirdi.Başarıyla tamamladığı tırmanışı anlatan Erdek Cennet, "Projem kapsamında 81 ilimizdeki en yüksek rakımlı dağların zirvelerine solo tırmanış yapıyorum. Gümüşhane'de zirvem Abdal Musa Dağı; 3 bin 331 metre irtifaya solo olarak tırmanışı başarıyla gerçekleştirdim. Ülkemizde kuzey ışıklarını Abdal Musa dağında zirvede görmek muhteşem. Rota başlangıcımdan Yılanlı Yaylası'ndan geçip tırmanıştan sonra Gümüşhane'nin en yüksek zirvesi olan Abdal Musa Dağı zirvesine kuzey tırmanışına 30 santimetrelik karda gerçekleştirdim. Zirveden buz tutmuş 3 göller ve 7 göllerin muhteşem manzarasını, Giresun ve Zigana Dağlarını görme fırsatım oldu. Toplamda 7 saat süren solo tırmanışımı başarıyla tamamladım" dedi.