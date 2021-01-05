Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı

05.01.2021 22:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:40
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Rüzgarlı rampasında 06 DP 0090 plakalı minibüs, yolda "makaslayan" Alaattin A. 34 RZ 956 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada minibüs ve tırdan toplam 6 kişi yaralanırken olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırın dorsesindeki çelik malzemeler yola döküldü, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Pınar Gültekin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Özdemir
Spor Vitor Hugo Arda Turan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Türk Ordu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 22:40:24. #1.15#
title