Anadolu'nun yıldızları Aksaray'da buluştu
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Anadolu'nun yıldızları Aksaray'da buluştu

Anadolu'nun yıldızları Aksaray'da buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yaz döneminde başlatılan futbol okullarında yetiştirilen 9-14 yaş grubu futbolcular kulüpler tarafından düzenlenen özel turnuvayla Aksaray'da buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yaz döneminde başlatılan futbol okullarında yetiştirilen 9-14 yaş grubu futbolcular kulüpler tarafından düzenlenen özel turnuvayla Aksaray'da buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların sporla tanışması ve branşlarında gelişim sağlamaları adına Türkiye Futbol Federasyonu ile ortak düzenlediği yaz spor okullarında futbol eğitimi alarak gelişim sağlayan 9-14 yaş grubu futbolcular haziran ayında başladıkları beceri ve deneyimlerini kulüpler tarafından başlatılan özel bir turnuvada sergiledi. Aksaray'daki kulüplerin ev sahipliğinde Dağılgan Spor Tesisleri'nde yapılan turnuvada Mersin, Adana, Konya, Karaman, Niğde, İzmir, Muğla ve Ankara'dan gelen 15 kulüpten 130 futbolcu hünerlerini sergiledi. Gruplar halinde yarı sahada 2 maç halinde formalarını terleten futbolcular, futbol kariyeri oluşturmak adına birbirileri ile yarıştı. Futbolda filiz lisans ile yeni takımlarına katılmak ve kadro şansı almak isteyen sporcular saha kenarında yönlendiren teknik ekipleri dinleyerek yapılan maçlarda hem deneyimlerini konuşturdular hem de futbol becerilerini gözler önüne serdi.

Amaçlarının küçük çocukların farkındalıklarının farkına varmalarını sağlamak olduğunu belirten Futbol Gelişim Antrenörü Ramazan Tuğ, "Bizim ilk baştaki amacımız Aksaray'daki genç yeteneklerin kendilerini kanıtlaması ve kendilerinin özgüvenini yerine getirmesini farkındalık adında diğer kulüplerle ve diğer illerle böyle bir organizasyon sağladık. Bu organizasyonun içerisinde 8-10 takım olarak bunlardan Ege Bölgesinden, Anadolu'nun farklı illerinden gelen takımlarla karşılaşma yaptık. Bizim buradaki amacımız her şeyden ziyade kazanmak veya kaybetmek değil, küçük çocuklarımızın kendi özgüvenini getirmek ve farkındalıklarının farkına varmalarını sağladık" dedi.

Hayalleri için çaba gösterdiklerini ve istekli olduklarını vurgulayan 14 yaşındaki Mevlüt Akça, "Buraya Konya'dan geldik. Kendimi ispatlamaya geldim. Futbolcu olmak için adım adım çıkmaya uğraşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herkesi isteği, herkesin hayali budur. İnşallah oluruz" diye konuştu.

11 yaşındaki Habip Berhak ise, "Buraya futbolcu olmak için kendimi teknik direktörlere göstermek için geldim. Daha büyük kulüplere gitmek için geldim. Çocukluğumdan beri hayalim hep futbolcu olmak. Ailemde bunu istiyor. Daha iyi bir yerlere gitmek için buraya geldik" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Anadolu'nun yıldızları Aksaray'da buluştu
Anadolu'nun yıldızları Aksaray'da buluştu
Anadolu'nun yıldızları Aksaray'da buluştu
Anadolu'nun yıldızları Aksaray'da buluştu
Anadolu'nun yıldızları Aksaray'da buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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