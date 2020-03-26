Anadolu Isuzu üretime 9 gün ara verdi Anadolu Isuzu, koronavirüs nedeniyle üretime 9 gün ara verdiğini açıkladı ve 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için başvuru yaptı.

Anadolu Isuzu, koronavirüs nedeniyle üretime 9 gün ara verdiğini açıkladı ve 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için başvuru yaptı. Kaynak: Dunya.com