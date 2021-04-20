Anadolu Efes-Real Madrid play-off maçının ardından
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Anadolu Efes-Real Madrid play-off maçının ardından

Anadolu Efes-Real Madrid play-off maçının ardından
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 90-63 yenerek seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, rakiplerini durdurarak karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 90-63 yenerek seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, rakiplerini durdurarak karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ataman, "Bugün ilk iki dakikanın dışında harika savunma yaptık. Boyalı alanda onları durdurduk. Normalde buldukları şutları durdurduk. Hücumlarını kontrol altına aldık. Ribauntlarda da aynı şekilde. Hücumda yüksek yüzdeyle oynadığımızı düşünmüyoruz." diye konuştu.

Ergin Ataman, üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını aktararak, "Üçüncü periyotta maçı bitirdik. Şimdi 1-0 öne geçtik. Bir sonraki maçta farklı oyun ve strateji ile sahada yer almalıyız. Larkin'in Laprovittola'ya yaptığı savunma çok önemliydi. O savunma bize güç kattı." diyerek sözlerini tamamladı.

Laso: "Anadolu Efes bizden daha çok odaklanmıştı"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, alınan yenilgiden dersler çıkarmaları gerektiğini aktardı.

Laso, Anadolu Efes'in ikinci yarıda oyunu domino ettiğini belirterek, "Rakibimizi tebrik ederim. İlk yarıda onların karşısında sağlam durduk. İkinci yarıda iyi oynadılar. Avantajı yakaladılar. Çok fazla imkan bulduk ancak atışlardan yararlanamadık. Maç boyunca odaklanmamız gerekti. Anadolu Efes bizden daha çok odaklanmıştı. Skorda avantajı yakalayınca da öz güvenleri yerine geldi. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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