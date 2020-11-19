Anadolu Efes Khimki Moskova maç sonucu | Anadolu Efes basketbol maçı kaç kaç bitti?
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Anadolu Efes Khimki Moskova maç sonucu | Anadolu Efes basketbol maçı kaç kaç bitti?

19.11.2020 23:47 | Son Güncelleme: 19.11.2020 23:51
Anadolu Efes Khimki Moskova maç sonucu | Anadolu Efes basketbol maçı kaç kaç bitti?

Anadolu Efes, THY Euroleague 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşı karşıya geldi. Heyecanla izlenen maçın sonucunu ve istatistikleri sizler için derledik. Anadolu Efes Khimki Moskova maç sonucu | Anadolu Efes basketbol maçı kaç kaç bitti?

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki takımını 105-77 mağlup etti. Organizasyonda bir maçı eksik olan Anadolu Efes; 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi aldı.

ANADOLU EFES KHİMKİ MOSKOVA MAÇ SONUCU

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu Rusya temsilcisi Khimki'yi 105-77 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Khimki ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

ANADOLU EFES İSTATİSTİKLERİ VE MAÇ DETAYLARI

Karşılaşmanın ilk periyodunda Simon ile hücumda etkili olan Anadolu Efes karşısında dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan ve 6 isabet bulan Khimki, ilk çeyreği 30-29 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes'in ABD asıllı Türk oyuncusu Shane Larkin maça ağırlığını koydu. Üst üste hücumlardan boş dönen Khimki karşısında Larkin'in yönlendirdiği hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-51. Lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 58-51 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 51-68. Kalan dakikalarda hız kesmeyen ve farkı açan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 86-63 üstün girdi.

Dördüncü periyotta skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 105-77 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki takımını 105-77 mağlup etti.

Anadolu Efes, bu sezon ilk kez 100 sayının üzerine çıktı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, oynadığı 9. karşılaşmada 5. galibiyetini aldı. Khimki ise, 9. maçında 7. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes'te Krunoslav Simon 24, Shane Larkin 20 ve Tibor Pleiss 18 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

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