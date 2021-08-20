Anadolu Efes'in yeni sezonda hedefi 3 kupada şampiyon olmak
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Anadolu Efes'in yeni sezonda hedefi 3 kupada şampiyon olmak

Anadolu Efes'in yeni sezonda hedefi 3 kupada şampiyon olmak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, 2021-2022 sezonunda 3 kupada şampiyonluk hedefiyle mücadele edeceklerini söyledi.

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, 2021-2022 sezonunda 3 kupada şampiyonluk hedefiyle mücadele edeceklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimine katılan Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olduklarını hatırlatan Alper Yılmaz, "Her sezonun ayrı bir hikayesi vardır ama geçen sezon istediğimiz iki kupaya da uzanmış olmanın verdiği gururla bu sezona başlayacağız. Hem ING Basketbol Süper Ligi'nde hem de THY Avrupa Ligi'nde son şampiyon olarak mücadele edeceğiz. Aynı zamanda şampiyonluğumuzu korumaya çalışacağız. Umarım sakatlıksız, sağlıklı, seyircili ve güzel maçlar izleyebildiğimiz bir sezon olur. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Sonunda hak edenin şampiyonluğa ulaştığı, çekişmeli, tamamlanabilen bir sezon olsun." diye konuştu.

Lacivert-beyazlı kulübün genel direktörü, geçen sezonki kadroyu koruduklarını belirterek, "Bu sezon Türkiye Kupası'nı da oynayabileceğiz. Anadolu Efes olarak hem Türkiye Kupası'nı hem de ING Basketbol Süper Ligi'ni kazanmak hedeflerimizin arasında. Umarım mutlu sona ulaşırız. THY Avrupa Ligi'nde de şampiyon takımın hedef küçültmesi beklenemez. Hedefimiz öncelikle play-off, sonra Dörtlü Final, ardından da Avrupa şampiyonluğu. Kadromuzu büyük ölçüde koruyabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa Ligi, her maçı birbirinden zorlu geçen, çok iyi takımların olduğu Avrupa'nın en iyi ligi. Bu organizasyonda gidebileceğimiz kadar en yukarı gidip, ülkemize aynı gururu yeniden yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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