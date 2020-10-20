Anadolu Efes-Asvel maçı korona nedeniyle oynanamıyor
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Anadolu Efes-Asvel maçı korona nedeniyle oynanamıyor

20.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:35

THY EuroLeague'in 5. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes'in sahasında oynayacağı Asvel maçı koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

THY Euroleague'de 5. haftada oynanacak 3 karşılaşma koronavirüs engeline takıldı.

Temsilcimiz Anadolu Efes'in 23 Ekim Cuma günü Fransız ekibi Asvel ile sahasında oynayacağı karşılaşma koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Euroleague'de ayrıca, perşembe günkü Zenit - Olimpia Milano ile Alba Berlin - Baskonia maçları da aynı sebepten dolayı bu hafta oynanamıyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ MAÇI ERTELENDİ

Lige 2'de 2 ile başlayan Rus ekibi Zenit'in 3. haftaki Baskonia ile 4. haftadaki Valencia maçları da koronavirüse takılmıştı. Rus ekibi, Baskonia karşısında 20-0 hükmen mağlup sayılmıştı.

Anadolu Efes-Asvel maçı korona nedeniyle oynanamıyor

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