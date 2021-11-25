Anadolu Efes: 84-89

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Sreten Radovic, Saso Petek

Turkish Airlines Euroleague'in 12'nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 89-84 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, 6'ncı galibiyetini elde ederken Fenerbahçe 9'uncu mağlubiyetini aldı. Anadolu Efes'te 25 sayı üreten Shane Larkin karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Son periyoda iki takım da hücum da tutuk başlarken bitime 7: 04 kala Micic ile bulduğu üç sayılık isabet ile Anadolu Efes, farkı 7'ye indirdi: 72-65. Periyodun ilerleyen dakikalarında iki takım da sayı üretmekte sıkıntı çekmezken Larkin ile etkili olan Anadolu Efes, mücadelenin bitimine 1: 49 kala bu oyuncudan bulduğu üç sayılık isabet ile farkı 1'e indirdi: 82-81. Anadolu Efes, bitime 41 saniye kala Larkin'in turnikesiyle öne geçti: 84-85. 22 saniye kala Micic'in serbest atış isabetleriyle deplasman ekibi, farkı 3'e çıkardı: 84-87. Kalan saniyelerde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 89-84 galip ayrıldı.