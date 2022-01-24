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Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı

Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı
AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın, tırlar hariç trafiğe açıldığını duyurdu.

İSTANBUL (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın, tırlar hariç trafiğe açıldığını duyurdu.

KGM'nin yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.

Anadolu'dan İstanbul'a giden araçlar için, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR'lar hariç olmak üzere, İstanbul Anadolu Yakası'na ulaşımın trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğinin altı çizildi.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Son Dakika Haberleri

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Haber

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