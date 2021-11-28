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Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama

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Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama

2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın final maçında İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Sivas'a geldi.

SİVAS (İHA) - 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın final maçında İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Sivas'a geldi. Şampiyon takım, Sivas'ta coşkuyla karşılandı.

Kent merkezinde bulunan Tarihi Valilik Binası önünde çok sayıda futbolsever, halaylarla ve meşalelerle Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı'nı karşıladı.

Takım daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Ampute Milli Takımını makamında ağırlayan Vali Ayhan, "Türkiye'nin gururu milli sporcularımız, Sivas'a hoş geldiniz. Hepinizle gurur duyuyoruz. Hepimizin gururusunuz" dedi. Vali Salih Ayhan, milli takım oyuncularına ve teknik direktör Osman Çakmak'a altın hediye etti.

Teknik direktör Çakmak ise Sivas Valisi Salih Ayhan'a milli takım forması hediye etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - SİVAS

Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama

Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama

Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama

Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama

Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama

Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama

Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama

Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama

Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti.

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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