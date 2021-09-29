Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Başkan Ergün'e ziyaret

MANİSA (DHA) - Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyon olarak göğsümüzü kabartan Ampute Milli Futbol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Teknik direktör Osman Çakmak ve sporcuları tek tek kutlayan Başkan Ergün, "Bu şampiyonluğu bizlere hediye ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'da 12-19 Eylül tarihleri arasında yapılan şampiyona öncesi kamp yaptıkları otelde kendilerini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk sözü verdi.

Ay-yıldızlılar, kazanılan zaferin ardından Cengiz Ergün'ü ziyaret ederek şampiyonluk sevincini paylaştı. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu yer aldı. Başkan Ergün sporcuları tek tek kutlayarak, 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa', Mesir Macunu ve Cumhuriyet altını hediye etti. Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osmak Çakmak ve sporcular da Ergün'e futbolcuların isimlerinin yazılı olduğu ay-yıldızlı forma takdim etti.