Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na odaklandı
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Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na odaklandı

29.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:07

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Avrupa Şampiyonası'nda favorinin Türkiye olduğunu bildirdi.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Avrupa Şampiyonası'nda favorinin Türkiye olduğunu bildirdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki kampta milli takımın teknik direktör Osman Çakmak, AA muhabirine, son Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi unvanlarını taşıyan Ampute Milli Takımı'nın başarısının devam ettirebilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi.

"Alternatifi olmayan bir milli takım başarılı olamaz." düşüncesiyle gençlere daha çok önem vermeye başladıklarını vurgulayan Çakmak, bu nedenle milli takım kamplarına genç milli takım oyuncularını da çağırdıklarını ifade etti.

Genç oyuncuların ağabeylerini örnek almasını istediklerine değinen Çakmak; "Genç oyuncuların temelden milli takım kültürünü alarak yetişmesini istiyoruz. O yüzden kadroyu biraz geniş tutuyorum. İsteyen, arzulayan, coşkulu bir takım oluşturuyoruz." dedi.

"Takımımıza inanıyorum"

Çakmak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen ve Polonya'nın Krakow kentinde 10-19 Eylül'de yapılacak 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda gruplarında İtalya, Gürcistan ve Hollanda'nın yer aldığını anımsattı.

Şampiyonada, zorlu bir grupta yer aldıklarına dikkati çeken Çakmak, şunları kaydetti:

"Önce kendi grubumuzdan çıkmamız lazım. Takımımıza inanıyorum. Futbolcu kardeşlerimizi tanıyorum. Türk milletinin dualarına güveniyorum. O gruptan lider olarak çıkacağız. Tabii ki her grubun favorisi biziz. Herkes aynı şeyi söylüyor. Polonya, İtalya, İngiltere, Rusya, İspanya bizimle beraber favori gösterilen diğer takımlar. Ama o favori gösterilen takımlar arasında anket yapsak çoğunlukta biz çıkarız. Bunu artı yönde kullanmamız lazım. Dezavantajı avantaja çevirmemiz lazım. 'Tamam biz olduk' demeden, disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na odaklandı
Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na odaklandı
Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na odaklandı
Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na odaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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