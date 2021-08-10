Ampute Futbol Milli Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu
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Ampute Futbol Milli Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu

Ampute Futbol Milli Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Ampute Futbol Milli Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 16-26 Ağustos tarihlerinde Bolu'da kampa girecek.

Ampute Futbol Milli Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 16-26 Ağustos tarihlerinde Bolu'da kampa girecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kampta yer alacak sporcu ve teknik ekip listesi belli oldu.

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Bülent Çetin (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyespor), Furkan Aslan (Denizli Engelliler Spor Kulübü).

Defans: Okan Şahiner (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), İsmail Korkmaz (Pendik Engelliler Spor Kulübü), Feyyaz Gözüaçık, Muhittin Kurt (Etimesgut Belediyespor), Fuat Taştan (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Ahmet Akkaya (ODTÜ SK).

Orta saha: Savaş Kaya (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Serkan Dereli (Pendik Engelliler Spor Kulübü), Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Alican Kuruyamaç, Şeyhmus Erdinç (Etimesgut Belediyespor), Rahmi Özcan, Fatih Şentürk (Şahinbey Belediyesi Gençlik).

Forvet: Ömer Güleryüz, Kemal Güleş (Etimesgut Belediyespor).

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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