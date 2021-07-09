Ampute Futbol Milli Takımı'nın Afyonkarahisar kampı sürüyor
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Ampute Futbol Milli Takımı'nın Afyonkarahisar kampı sürüyor

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Afyonkarahisar kampı sürüyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Spor

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi kampa girdiği Afyonkarahisar'daki çalışmalarına devam ediyor.

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi kampa girdiği Afyonkarahisar'daki çalışmalarına devam ediyor.

Milli takım, Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Osman Çakmak gözetiminde günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanıyor.

Takımın hazırlık sürecini değerlendiren Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'na motive olduklarını söyledi.

Daha önce 12 takımın katıldığı şampiyonada birinci olduklarını dile getiren Çakmak, şöyle konuştu:

"Şimdi 16 takımın olduğu şampiyonada bunu başarmak istiyoruz. Hep ilkleri ampute futbolda Türkiye yazacak. Biz bunun peşindeyiz. Doğru olan ne varsa futbol adına onu yapacağız. İnşallah, şu zor günlerde ülkemizi mutlu edersek ne mutlu bize. Bu doğrultuda işin bilincindeyiz. Başarının ne kadar zor olduğunun bilincinde olarak planlı ve programlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz."

Milli Takım oyuncularından İsmail Korkmaz da Afyonkarahisar kampının çok verimli geçtiğini belirtti.

Teknik ekibin, kendilerini çok iyi hazırladığını vurgulayan Korkamaz, "Hedefimiz şampiyonluk. Allah'ın izni ile her şey daha güzel olacak. Günde iki antrenman yapıyoruz. Kondisyonumuzu yükseltmeye gayret ediyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar sonunda karşılığını alacağımızı umut ediyoruz. Takımda Osman hocamız da dahil gazi ağabeylerimiz var. Hepimiz hedefe ve sonuca kilitlendik. Türkiye başarıların en iyisini hak ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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