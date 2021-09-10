Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Polonya'ya gitti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Polonya'ya gitti

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Polonya'ya gitti

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek 2021 Avrupa Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek 2021 Avrupa Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Ampute Futbol Milli Takımı'nın, 12-19 Eylül'de düzenlenecek 2021 Avrupa Şampiyonası yolculuğu başladı.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki çalışmalarını tamamlayan millileri, Riva'dan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop uğurladı ve takıma başarılar diledi.

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki ay-yıldızlılar, daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan Polonya'nın başkenti Varşova'ya hareket etti. Milliler, daha sonra turnuvanın düzenleneceği Krakow kentine geçecek.

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonada D Grubu'nda İtalya ve Gürcistan ile mücadele edecek. Milli takım ilk maçını 13 Eylül Pazartesi günü Gürcistan ile yapacak.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Polonya'ya gitti

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Polonya'ya gitti

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar: 'KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.'

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nu 3. tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda Sırbistan ile eşleşti.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nu 3. tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda Sırbistan ile eşleşti.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan İbrahim Altay Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Deniz Akkaya Kylie Jenner
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Polonya'ya gitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:19:17. #1.12#