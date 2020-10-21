Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor

Amerikan tekstil markası GAP, Avrupa bulunan 120 mağazasını kapatıp kıtadan çekilecek.

Le Monde'un haberine göre, Temmuz 2021 itibarıyla geçerli olacak plana göre şirket, Avrupa'da bulunan yaklaşık 120 mağazasını kapatarak kıtadan ayrılacak.

90 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF PLANLANIYOR

Geçen yıl karşılaştığı finansal zorlukların üstesinden gelmek ve markayı yeniden canlandırmak amacıyla kıtadaki 230 satış noktasını kapatan şirket, yıllık 90 milyon dolar tasarruf etmeyi planladığını duyurmuştu.

2. ÇEYREKTE 62 MİLYON EURO ZARAR ETTİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği kısıtlamalarla satış rakamları düşen şirket, bu yılın 2. çeyreğinde 62 milyon euro zarar ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru