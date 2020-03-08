Amerika’da düzenlenen fuarda Türk firmaları ilgi odağı oldu Türk tekstil ve hazır giyim ihracatçılarının ABD pazarında payını her geçen yıl arttırdığını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "Fuara gelen dünya tekstil sektörü temsilcileri Türkiye'nin farkını gördü" dedi.

Türk tekstil ve hazır giyim ihracatçılarının ABD pazarında payını her geçen yıl arttırdığını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "Fuara gelen dünya tekstil sektörü temsilcileri Türkiye'nin farkını gördü" dedi. Kaynak: Dunya.com