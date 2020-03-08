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Amerika Birleşik Devletleri, Taşdelen, Ekonomi

Amerika’da düzenlenen fuarda Türk firmaları ilgi odağı oldu

Türk tekstil ve hazır giyim ihracatçılarının ABD pazarında payını her geçen yıl arttırdığını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "Fuara gelen dünya tekstil sektörü temsilcileri Türkiye'nin farkını gördü" dedi.

08.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:16
Amerika’da düzenlenen fuarda Türk firmaları ilgi odağı oldu

Türk tekstil ve hazır giyim ihracatçılarının ABD pazarında payını her geçen yıl arttırdığını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "Fuara gelen dünya tekstil sektörü temsilcileri Türkiye'nin farkını gördü" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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