Amerika’da düzenlenen fuarda Türk firmaları ilgi odağı oldu
Türk tekstil ve hazır giyim ihracatçılarının ABD pazarında payını her geçen yıl arttırdığını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "Fuara gelen dünya tekstil sektörü temsilcileri Türkiye'nin farkını gördü" dedi.
08.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:16
Türk tekstil ve hazır giyim ihracatçılarının ABD pazarında payını her geçen yıl arttırdığını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "Fuara gelen dünya tekstil sektörü temsilcileri Türkiye'nin farkını gördü" dedi.