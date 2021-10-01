American Hospital The Bodrum Cup'ta yelkenler yangın bölgelerinde açılacak

BODRUM, MUĞLA (AA) - American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışlarının bu yılki rotasının, yangın bölgeleri olduğu bildirildi.

Bodrum'da 18-23 Ekim tarihlerinde yapılacak etkinlik öncesinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın moderatörlüğünde, American Hospital The Bodrum Cup komitesi ve çeşitli kurum temsilcilerinin yer aldığı toplantı düzenlendi.

Bodrum Kalesi'ndeki toplantıda, bu yıl gerçekleşecek yarışlarda yapılacak iş birliklerine dair istişarelerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Aras, burada yaptığı konuşmada, yarışların geçen yıl salgın nedeniyle verilen aradan sonra yeniden yapılıyor olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bu yılki yarışlarda yangın bölgesine dikkat çekileceğini anlatan Aras, Kissebükü, Mazı, Çökertme bölgelerinde bütün deniz ve yarış tutkunları ile birlikte olacaklarını belirterek, anlamlı organizasyon için komiteye ve destek verenlere teşekkür etti.

Yangın nedeniyle bölge ekonomisinin büyük zarar gördüğünü aktaran Aras, "Özellikle turizm, Bodrum genelinde bir travma yaşadı. Rezervasyon iptallerimiz oldu. Bodrum'da tatilini yapmakta olan insanlar geri döndü. Tekrar bölgeye dikkat çekecek etkinliklere ihtiyacımız var. American Hospital The Bodrum Cup bu sene Çökertme'ye kadar giden parkuruyla çok önemli bir misyon üstlenmiş olacak." ifadesini kullandı.

Yelkenseverlerin özlemi bitecek

Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da American Hospital The Bodrum Cup'ın sadece Muğla'nın değil Türkiye'nin de en büyük festivallerinden biri haline geldiğine işaret etti.

Organizasyonun 33'üncü yılının yangın bölgesinde gerçekleştirilmesine karar verildiğini belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Yangın bölgesinde tüm yerel kurumlarımızın ne kadar büyük çaba gösterdiğine hepimiz tanık olduk. Orada isimsiz kahramanlar diyebileceğimiz bir operasyon oldu. Türkiye'nin aynı anda birçok yerinde yangınlar yaşandı ve birçok yerde olduğu gibi burada da inanılmaz bir gayret vardı. İnsanlar kurumlarla bir olarak çok güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Biz de bu dayanışmayı devam ettirmek istiyoruz. Yangın sırasında fiziki olarak destekte bulunan herkesle tek tek el sıkışmak ve gözlerinin içine bakarak teşekkür etmek istiyoruz. Bu yıl American Hospital The Bodrum Cup, yangında zarar görmüş bölgelerden oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler ile bölgede ekonomik olarak zarar görmüş işletmelere destek olacak. Böylece yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlara da saygı duruşunda bulunacak. Kovid-19 sebebiyle gerekli tüm tedbirler alınarak yapılacak organizasyonda American Hospital The Bodrum Cup ailesi, sevdalıları ile özlem giderecek."

Organizasyonun Onursal Başkanı Erman Aras da amaçlarının sadece yarış yapmak değil doğayı ve denizi sevmeyi, korumayı öğretmek olduğunu, bu yıl da yangının yaraları sarılırken örnek olacak bir organizasyonu ortaya çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Geçen sene Kovid-19 nedeniyle yapılamayan organizasyonda sağlık çalışanları için özel seyir gerçekleştirilmişti.