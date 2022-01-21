Amedspor, salonda çalıştı

KIRŞEHİR (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle hafta boyunca salonda idman yaparak Kırşehir Belediyespor karşılaşmasına hazırlandı. Takımda morallerin bir hayli yüksek olduğu gözlendi.

Amed Sportif Faaliyetlerde yeni hedef Kırşehir Belediyespor engelini aşarak zirve yürüyüşünü sürdürmek. Yönetim kapalı olan transfer tahtasını açmak için çalışmalarını sürdürürken, son iki deplasman maçında Pendikspor ve Uşakspor gibi zirve yarışının içerisindeki takımlardan 4 puan alarak dikkat çeken takım, cumartesi günü karşılaşacağı Kırşehir Belediyespor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

İki takım için de kritik

Diyarbakır Stadı'nda saat 13.00'da başlayacak kritik karşılaşma öncesinde Amedspor 29 puanla üçüncü, Kırşehir Belediyespor ise 25 puanla 7. sırada yer alıyor. Maçı İstanbul bölgesi hakemi Fevzi Erdem Akbaş yönetecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kırşehir'de oynanan maçı Kırşehir Belediyespor 1-0 kazanmıştı. - DİYARBAKIR

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