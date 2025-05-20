Amedspor'da Servet Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Servet Çetin nerede görev yapıyor?

Amedspor'da Servet Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Servet Çetin nerede görev yapıyor?
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Amedspor teknik direktörlüğü görevine getirilen Servet Çetin, spor kamuoyunun yakın takibine girdi. Kariyeri ve futbol geçmişiyle dikkat çeken isim hakkında yaş, memleket ve görev yeri gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Amedspor'da Servet Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Servet Çetin nerede görev yapıyor? İşte, detaylar…

Amed spor'un teknik direktörlük koltuğuna oturan Servet Çetin, hem futbolseverlerin hem de spor medyasının odak noktası haline geldi. Uzun yıllar Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla tanınan Çetin, yeni görevinde nasıl bir performans sergileyeceği konusunda merak uyandırdı. Hem futbolculuk kariyeri hem de teknik adamlık deneyimiyle dikkat çeken Servet Çetin hakkında, kişisel bilgileri ve görev yaptığı kulüple ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Amedspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Servet Çetin kimdir? Servet Çetin kaç yaşında, nerede doğdu ve daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte, spor dünyasında sıkça konuşulan isme dair tüm ayrıntılar…

SERVET ÇETİN KİMDİR?

Amedspor'un teknik direktörlük görevine getirilen Servet Çetin, Türk futbolunun yakından tanıdığı güçlü savunmacılar arasında yer alıyor. Futbolculuk döneminde sert oyun tarzı, liderliği ve saha içi disipliniyle dikkat çeken Çetin, son dönemde teknik direktörlük kariyeriyle adından söz ettiriyor.

Amedspor'da Servet Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Servet Çetin nerede görev yapıyor?Amedspor'da Servet Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli

Servet Çetin, 17 Mart 1981 tarihinde Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde dünyaya geldi. 1.91 cm boyundaki deneyimli isim, uzun yıllar boyunca Türk futboluna hem kulüp hem de milli takım düzeyinde katkı sağladı. Futbola 1999 yılında Kartalspor formasıyla adım atan Servet Çetin, ardından sırasıyla Göztepe, Denizlispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Mersin İdman Yurdu gibi önemli kulüplerde forma giydi. Başarılı performansı ile A Milli Takım formasını 59 kez giyen Çetin, 3 gol kaydederek milli kariyerine de katkı sundu. Özellikle UEFA Euro 2008 turnuvasındaki yarı final başarısında kadronun önemli isimleri arasında yer aldı.

Amedspor'da Servet Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Servet Çetin nerede görev yapıyor?Servet Çetin nerede görev yapıyor

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yoluna giren Servet Çetin, çeşitli kulüplerde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2023 yılında Sivasspor'un teknik direktörü olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 2024-2025 sezonu itibarıyla Amedspor'un başına geçen Çetin, Diyarbakır temsilcisinde teknik sorumlu olarak görev yapıyor. Amedspor yönetimi, Çetin'in hem futbol bilgisi hem de liderlik özelliklerinden faydalanmayı hedefliyor.

Kariyerindeki Başlıca Başarılar

Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu (2003-04, 2004-05)

Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu (2007-08, 2011-12)

Türkiye A Milli Takımı ile Euro 2008'de yarı final başarısı

SERVET ÇETİN EVLİ Mİ?

Servet Çetin, 2017 yılında Melike Çetin ile evlenmiştir. Medyada zaman zaman özel hayatıyla da gündeme gelen Çetin, kariyerini teknik direktör olarak sürdürüyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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