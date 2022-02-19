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Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Demirören Haber Ajansı, Ali Leylak - Spor
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Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Erdi Abdulmecit Sayar, Oğuzhan Yiğit KarpuzŞANLIURFASPOR: Tolgahan – Caner (Dk.79 Hüseyin), Muhammed Enes (Dk.63 Taner), Erkan, Sinan (Dk.79 Ferhan), Burak, Çağlar, Dilaver (Dk.

ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Erdi Abdulmecit Sayar, Oğuzhan Yiğit Karpuz

ŞANLIURFASPOR: Tolgahan – Caner (Dk.79 Hüseyin), Muhammed Enes (Dk.63 Taner), Erkan, Sinan (Dk.79 Ferhan), Burak, Çağlar, Dilaver (Dk.63 Vedat),  Mustafa Durak, Fırat, Muhammed Raşit

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Bekir – Cenk, Kerem (Dk.80 Muhammed Fatih),  Bünyamin (Dk.46 İsmail Cem), Üstün Bilgi, Kutay, Okan, Oğuz (Dk.80 Ercan), Mehmet Alaedinoğlu, Mervan (Dk.65 Muhlis), Mustafa Murat

SARI KARTLAR: Taner ( Şanlıurfaspor ) Kerem (Amed Sportif Faliyetler)

GOLLER: Dk.14 Muhammed Enes( Şanlıurfaspor ) Dk.3 Üstün, Dk.84 Üstün (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2. Lig Grup Beyaz 26'ncı hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.

3'üncü dakikada Kerem'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Üstün, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 0-1.

14'üncü dakikada kaleciyle baş başa kalan Muhammed Enes, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

84'üncü dakikada ceza sahası dışında Üstün'ün sert vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.


Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Spor

Muhammed Enes, Şanlıurfaspor, Burak Çağlar, Şanlıurfa, Spor, Haberler

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