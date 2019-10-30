30.10.2019 20:13

Ambulansın çalınma anı kamerada

İSTANBUL - Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınarak Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulunan ambulansın, çalınmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Ambulansı bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, çalınan ambulansın Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulmuş ve olaya dair bir kişi gözaltına alınmıştı. Ambulans yapılan parmak izi çalışmalarının ardından hastaneye teslim edilirken, şüphelinin ambulansı çaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin ambulansların bulunduğu bölgede gezdiği ve sonrasında ise ambulansı çalarak kayıplara karıştığı görülüyor.

Kaynak: İHA