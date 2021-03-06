Ambalaj malzemelerine yüzde 40 zam geldi
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Ambalaj malzemelerine yüzde 40 zam geldi

06.03.2021 00:48 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:54

Ambalaj malzemelerine yüzde 40 zam geldi Ambalaj maliyetleri artan esnaf çare bekliyor Son 6 ayda ambalaj fiyatlarının yüzde 40 artması esnafı zor durumda bıraktı.

Ambalaj malzemelerine yüzde 40 zam geldi

Ambalaj maliyetleri artan esnaf çare bekliyor

BURSA - Son 6 ayda ambalaj fiyatlarının yüzde 40 artması esnafı zor durumda bıraktı.

Dünyada artan hammadde fiyatları pek çok üründe ambalaj fiyatlarının da artmasına sebep oluyor. Bursa'da ambalajı çok fazla kullanan esnaf, artan fiyatları ürünlerine zam olarak yansıtmamak için direniyor. Özellikle tavuk satışı yaparken köpük tabak ve ürünü sarmak için folyo ile kağıt ve poşet kullanan esnaf, artan ambalaj fiyatlarının bellerini büktüğünü belirtiyor. Esnaf, ambalaja 6 ayda gelen zammı sattıkları ürünlere yansıtmamak için uğraşıyor. Bir çok ürününü ambalajlayarak satan esnaf fiyatların düşmesini dört gözle bekliyor.

Uzun yıllardır çarşıda esnaflık yapan Akif Kurt, "Uzun yıllardır tavuk satışı yapıyorum. Tavuk satışı yaparken çok sayıda ambalaj malzemesi kullanıyorum. Kullandığım köpük tabak, streç film, kağıt ve poşetlere son 6 ayda yüzde 25 ila 40 arasında zam geldi. Ambalaj ürünlerine zam gelince biz de zam yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Biz zam yapmaktan değil indirim yapmaktan yanayız. Ambalaj fiyatları düşerse biz de, vatandaş da rahatlar" dedi.

Esnaf Enver Koç ise, "Sattığımız her üründe ambalaj malzemesi kullanıyoruz. Aldığımız malzemeler yüzde 40 oranında zamlandı. Bu da bizi zorluyor, ambalaj fiyatlarının düşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ambalaj malzemelerine yüzde 40 zam geldi
Ambalaj malzemelerine yüzde 40 zam geldi
Ambalaj malzemelerine yüzde 40 zam geldi
Ambalaj malzemelerine yüzde 40 zam geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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