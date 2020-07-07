Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 9,2 milyar dolar artarak 182 milyar dolara çıktı.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un serveti 180 milyar dolar barajını aşarak rekor kırdı. Modern zamanların en zengin insanı olan Bezos'un serveti 182 milyar dolara çıktı. Amazon'un kurucusunun serveti sadece son 24 saatte 9 milyar 240 milyon dolar arttı.

ŞİRKETİN DEĞERİ İLK KEZ 1,5 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ

CNN'de yer alan habere göre Amazon'un hisseleri dün ilk kez 3 bin dolara çıktı. Şirketin piyasa değeri ise ilk kez 1,5 trilyon dolar seviyesine yükseldi.Amazon, Google, Facebook ve Apple'ın piyasa değeri dünkü işlemlerin ardından 6,4 trilyon dolar seviyesini gördü.

BU SENE 56,7 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Jeff Bezos, sadece bu sene 56,7 milyar dolar kazandı. Milyarder iş insanının servetinin büyük bölümünü, Amazon'da sahip olduğu yüzde 11'lik hissesi oluşturuyor.

ESKİ EŞİ ZENGİNLER LİSTESİNDE 12. SIRADA

Amazon'da yüzde 4 hissesi bulunan Jeff Bezos'un boşandığı eşi Mackenzie Bezos, 56,9 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg'in milyarderler endeksinde 12. sırada yer alıyor.