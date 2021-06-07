Amazon'un kurucusu Bezos, temmuzda uzaya gidiyor
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Amazon'un kurucusu Bezos, temmuzda uzaya gidiyor

Amazon'un kurucusu Bezos, temmuzda uzaya gidiyor
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, temmuzda uzay seyahatine çıkacağını duyurdu.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, temmuzda uzay seyahatine çıkacağını duyurdu.

Bezos, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, 5 yaşından beri uzaya gitmenin hayalini kurduğunu belirtti.

Kardeşi Mark Bezos ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkacağını açıklayan Bezos, "En iyi arkadaşımla, en büyük macera." ifadesini kullandı.

Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacak.

Blue Origin şirketi, "New Shepard" adlı yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu ocak ayında yapmıştı.

Bezos, mayısta Amazon'daki üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e bırakacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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