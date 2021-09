Amazon Prime Gaming'in eylül ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Amazon Prime üyeleri Prime Gaming ayrıcalığı ile eylül ayında Knockout City, Sam & Max Hit the Road, Candleman the Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up! ve Unmemory gibi oyunlara ücretsiz sahip olabilecek.