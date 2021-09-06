Amazon Prime Gaming'in eylül ayı ücretsiz oyunları açıklandı
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Amazon Prime Gaming'in eylül ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Amazon Prime Gaming'in eylül ayı ücretsiz oyunları açıklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Amazon Prime üyeleri Prime Gaming ayrıcalığı ile eylül ayında Knockout City, Sam & Max Hit the Road, Candleman the Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up! ve Unmemory gibi oyunlara ücretsiz sahip olabilecek.

Amazon Prime üyeleri Prime Gaming ayrıcalığı ile eylül ayında Knockout City, Sam & Max Hit the Road, Candleman the Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up! ve Unmemory gibi oyunlara ücretsiz sahip olabilecek.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay üyelere özel oyun içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor.

Amazon Prime üyeleri, bu ay Knockout City, Sam & Max Hit the Road, Candleman the Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up! ve Unmemory oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek. Eylül ayı boyunca Prime Gaming üyeleri ayrıca, Brawlhalla, Red Dead Online, Apex Legends, Fall Guys ve daha birçok oyunda yeni oyun içi ganimet ve geliştirmelerin keyfini çıkarabilecek.

Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri bu ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ile Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

Amazon Prime üyeliği, Prime Gaming ayrıcalıklarının yanı sıra aynı gün, ertesi gün ya da 2 günde bedava ve hızlı teslimat seçenekleri, Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişim, üyelere özel indirimler de dahil birçok ayrıcalığa sahip oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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