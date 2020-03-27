Amazon'dan Kovid-19'la mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
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Kızılay, Türkiye, Amazon, Güncel

Amazon'dan Kovid-19'la mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek

Amazon.com.tr müşteriler ve çalışanlar ile hem Türkiye hem de dünya genelindeki topluluklar için başlattığı Kovid-19 mücadelesine destek çalışmaları kapsamında Türkiye'ye 3,5 milyon TL bağış yaptı.

27.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:16
Amazon'dan Kovid-19'la mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek

Amazon.com.tr müşteriler ve çalışanlar ile hem Türkiye hem de dünya genelindeki topluluklar için başlattığı Kovid-19 mücadelesine destek çalışmaları kapsamında Türkiye'ye 3,5 milyon TL bağış yaptı.

Amazon.com.tr adresinde yer alan bilgiye göre, Avrupa genelindeki Amazon web sitelerine yerleştirilen bağış linki aracılığıyla tüketicilerin yardım kuruluşlarına bağış yapması sağlanıyor. Şirket, Türkiye'de de benzer uygulamayla Amazon.com.tr web sitesine yerleştirdiği bağış linki aracılığıyla müşterileri IBAN üzerinden Kızılay'a bağışa yönlendiriyor.

Amazon ayrıca, Türkiye'de Kovid-19 krizinden en fazla etkilenen kesimlerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 3,5 milyon TL bağış yaptığını da bildirdi.

Bağış kapsamında, kamu hastanelerinin acil olarak ihtiyaç duyduğu solunum sorunlarına karşı kullanılacak tıbbi alet ve cihazlar tedarik edilerek ihtiyaç duyan kurumlara dağıtılacak.

Sitede yer alan bilgiye göre, bağışlanan solunum cihazları, Kovid-19 tedavisi gören hastaların akciğer kapasitesinin sürdürülmesinde önem taşıyor. Cihazların Kızılay aracılığı ile tedarik edilerek ilgili kuruma teslim edilmesini sağlayan bu bağış, Amazon'un dünya genelinde yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirildi.

Amazon tarafından yapılan diğer çalışmalar arasında ayrıca; Amazon Web Services'in (AWS) AWS Teşhis Geliştirme Girişimi var. AWS'nin bu girişimi, Kovid-19'un hızlı ve hatasız teşhis edilebilmesi, teşhis konulan hastaların hızlıca tedavilere yönlendirilebilmesi ve pandemi sürecinin global boyutta kısaltılması adına yapılan çalışmalara destek sağlıyor. Program, teşhis sürecini daha etkili bir hale getirmek için çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları, daha iyi ve doğru sonuçlar veren teşhis süreçlerini geliştirmeleri, bu programları pazara daha hızlı sürebilmeleri ve ortak çalışmalar yürütebilmeleri adına bir araya getiriyor. Bu noktada Amazon, araştırma, inovasyon, geliştirme çalışmalarının hızlandırılması, Kovid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıkların toplum nezdinde daha iyi anlaşılması ve ilerleyen dönemlerde bu bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engelleme amacıyla ortaya konulacak teşhis süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla, program için ilk aşamada 20 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

Kaynak: AA

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