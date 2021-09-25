Samsun'da kan donduran olay! Amatör futbolcu, alev alan otomobilde yanarak can verdi

SAMSUN (DHA) - Amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde meydana geldi.

PARK HALİNDEYKEN ALEV ALDI

İddiaya göre, amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun içinde bulunduğu otomobili, boş arazide park halindeyken bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilde Gündoğdu'nun yanmış cansız bedenine ulaşıldı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yeri incelemesinin ardından Gündoğdu'nun cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Gündoğdu'nun ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri