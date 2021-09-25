Samsun'da kan donduran olay! Amatör futbolcu, alev alan otomobilde yanarak can verdi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 27 yaşındaki amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun, alev alan otomobilinde cansız bedeni bulundu. İddialara göre boş arazide park halindeyken bir anda alev alan otomobilden çıkamayan Gündoğdu, yanarak hayatını kaybetti. Jandarma, amatör futbolcunun ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
SAMSUN (DHA) - Amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde meydana geldi.
PARK HALİNDEYKEN ALEV ALDI
İddiaya göre, amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun içinde bulunduğu otomobili, boş arazide park halindeyken bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilde Gündoğdu'nun yanmış cansız bedenine ulaşıldı.
JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olay yeri incelemesinin ardından Gündoğdu'nun cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Gündoğdu'nun ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri