Amatör'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar ile başladı.
Süper Amatör Küme'de 2.hafta müsabakalarının tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
07 Kasım 2021 Pazar
Kocasinan Şimşekspor-Tomarza Belediyespor - Ramazan Haymana
Kocasinan Ülküspor-Özvatan Gençlikspor -Kemal Hattioğlu
Kayseri Gençlerbirliği - Buğdaylıspor - Ahmet Ulu
Ejder İş Makinaları Kayserigücü FK ile Kayseri Yolspor- Süha Adıyaman
Talas Anayurtspor-Hacılar Erciyesspor- Hüseyin Keğin
Başakpınar Belediyespor-OSB Atletikspor -Cemal Emre Gömeç
Esentepespor-Erciyes Esen Makinaspor- Hüseyin Otyakmaz
Sanayi Esnafspor-Amaratspor-Mehmet Altıparmak
Kasyeri Yavuzspor-Reşadiye Gençlikspor-Burak Altınel
Kayseri Şekerspor-Gültepespor - Mehmet Ekmekyermez - KAYSERİ