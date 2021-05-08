Amasya'da pazara gelen vatandaşlar şaşırdı, sadece 10 esnaf tezgah açtı
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Amasya'da pazara gelen vatandaşlar şaşırdı, sadece 10 esnaf tezgah açtı

Amasya'da pazara gelen vatandaşlar şaşırdı, sadece 10 esnaf tezgah açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amasya'da tam kapanma döneminde halkın yaş sebze-meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla bir günlüğüne açılan semt pazarında sadece 10 esnaf tezgah açtı.

Amasya'da tam kapanma döneminde halkın yaş sebze-meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla bir günlüğüne açılan semt pazarında sadece 10 esnaf tezgah açtı.

Alışveriş için İstasyon Semt Pazarına gelen vatandaşlar çok sayıda tezgahı boş görünce hayal kırıklığı yaşadı. Sebze almak için geldiği pazarda gördüğü duruma üzüldüğünü anlatan Niyazi Mutlu, alışverişini marketten yapacağını söyledi.

Pazar alanında normalde 150 sebze-meyve tezgahının bulunurken bugün 10 esnafın tezgah açtığını anlatan esnaf Yılmaz Döner, "Arkadaşlarımız sebzelerin elinde kalacağından korkuyor. Ertesi günde pazar açılması gerekirdi. Bu sayede elindeki malzemesini bitirebilirdi" dedi.

Tam kapanmanın etkisiyle düşüşe geçen vaka sayılarının kendilerini umutlandırdığını anlatan Döner, "Salgının beli kırılıyor. Vaka sayıları 65 binlerden 20 binlere indi. Temennimiz bayram sonuna bir şey kalmaması" diye konuştu.

Pazar alanının girişlerinde de İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından kontroller gerçekleştirildi. - AMASYA

Amasya'da pazara gelen vatandaşlar şaşırdı, sadece 10 esnaf tezgah açtı
Amasya'da pazara gelen vatandaşlar şaşırdı, sadece 10 esnaf tezgah açtı
Amasya'da pazara gelen vatandaşlar şaşırdı, sadece 10 esnaf tezgah açtı
Amasya'da pazara gelen vatandaşlar şaşırdı, sadece 10 esnaf tezgah açtı
Amasya'da pazara gelen vatandaşlar şaşırdı, sadece 10 esnaf tezgah açtı
Amasya'da pazara gelen vatandaşlar şaşırdı, sadece 10 esnaf tezgah açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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