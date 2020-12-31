Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira
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Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira

31.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:18
Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira

Amasya'da içme suyu fiyatları 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 ucuzladı. 48 bin 800 su abonesi olan 114 bin nüfuslu şehirde şebeke suyunun bir metreküpünün ücreti 2,40 liradan 1,20 liraya düştü.

Su fiyatını yarı yarıya ucuzlatan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Büyüklerimiz 'vatandaşın suyuna, sabununa dokunmayın' derlerdi. Bırakın vatandaşlarımız evine bir ekmek daha götürsün. 150 lira ödeyen, 75 lira ödeyecek. 75 lirada belki bir aylık ekmek parası olacak. Allah'ın suyunu, Cenab-ı Hakk'ın nimetini bizim kullardan esirgemek gibi bir niyetimiz olabilir mi? Başka yerlerden kazanalım" diye konuştu.

Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira

ELEKTRİĞE DE İNDİRİM YAPACAK

Akdağ mevkisinden şehre geri kazandıracakları ilave su ile şehir merkezindeki kuyulardan su çıkartmak için ödedikleri elektrik faturasının önemli bir bölümünden kurtulacaklarına değinen Başkan Sarı, kuracakları hidroelektrik santraliyle de elektrik enerjisi üretip bu tasarrufu vatandaşların faturasına yansıtacaklarını vurguladı.

Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira

VATANDAŞ İNDİRİMDEN MEMNUN

Vatandaşlardan Mustafa Alan su indiriminin koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde halka adeta ilaç gibi geleceğini belirtti. Dilek Çiftçi ise bu durumun ev ekonomisine önemli katkısının olacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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