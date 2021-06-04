Amasya'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Amasya'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.K'nin evinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 38 kök farklı boyutlarda Hint keneviri, 120 gram esrar ve 9 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Zanlı, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur