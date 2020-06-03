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Amasya'da danışmanlık hizmeti devam ediyor

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin yürüttüğü danışmanlık hizmeti devam ediyor.

Amasya'da danışmanlık hizmeti devam ediyor
03.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:37

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin yürüttüğü danışmanlık hizmeti devam ediyor.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından oluşturulan 'İşletme Yönetimi ve Hayvan Besleme Danışmanlık Hizmetlerinin Organizasyonu' adlı projeye Kovid-19 nedeniyle ara verilmişti. Birlik Başkanı Güner Arslan, 1 Haziran tarihi itibariyle ara verilen işletme danışmanlığı çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini aktardı.

Hayvansal proteini kaliteli şekilde karşılayabilmeyi amaçladıklarını belirten Arslan, "Avrupa ülkelerinin bir çoğunda arazi ve çiftlik yönetimi konularında yetiştiricilere teknik destek verebilmek amacıyla çevre; halk, hayvan ve bitki sağlığı; hayvanların tanımlanması, kayıt altına alınması; hastalıkların bildirilmesi ve hayvan refahı gibi konuları kapsayan 'çiftçi danışmanlık sistemleri' uygulanmaktadır. Yürütmekte olduğumuz projede talep edilen işletmede birebir görüşmeler yapılarak, işletme verimini yükseltmek, yetiştiricilerimizin rekabet edebilirliğini artırmak, üreticilerimizin yürütmüş oldukları çalışmalara bilimin ve teknolojik gelişmeler ışığında yön göstermek ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu hayvansal proteini kaliteli şekilde karşılayabilmek amaçlanmıştır" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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