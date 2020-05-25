Amasya'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
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Amasya'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
25.05.2020 19:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:50

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Yemişen Mahallesi'nde 3 katlı binanın teras katında şömineden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Taşova ve Erbaa itfaiyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye personeli Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında teras ve alt katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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